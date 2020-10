Alegeri prezidentiale in SUA: Dwayne Johnson, Chris Evans, Taylor Swift, sustinatorii lui Biden; 50 Cent, Jon Voight, Kid Rock voteaza pentru Trump

Ariana Grande, fosta sustinatoare a lui Bernie Sanders, nu a incetat sa-i incurajeze pe americanii din statul sau de origine Florida sa mearga la vot, amintindu-le ca acest stat are "potentialul de a rasturna alegerile". Ea a oferit pizza votantilor din Florida care stateau la coada la urne.Mai multi actori de la Hollywood si-au afisat sustinerea pentru democratul Joe Biden si consiliera sa, Kamala Harris.Actorii din "Avengers", precum Chris Evans, Don Cheadle sau Scarlett Johansson, au participat la un quiz virtual cu regizorii viitoarelor filme din franciza, fratii Russo, cu scopul de a strange fonduri pentru candidatul democrat.Dwayne Johnson, recent desemnat cel mai urmarit american pe Instagram, cu 200 de milioane de abonati, a decis sa se implice in campanie, pozitionandu-se pentru prima data in favoarea unui candidat. Alte vedete influente, sau cel putin foarte urmarite pe retelele de socializare, precum Taylor Swift, i-au indemnat pe fani sa voteze pentru "a-l goni" pe Donald Trump de la putere.Alte personalitati mai putin tinere, dar la fel de angajate, au facut la fel, precum: Madonna , Tom Hanks si George Clooney Actorii Chris Rock si Mark Ruffalo, umoristii Sarah Silverman si Amy Schumer sau Sacha Baron Cohen au incercat sa atraga atentia internautilor cu mesajul lor: cum sa procedeze si sa urmeze instructiunile pentru ca votul sa nu le fie anulat.Regizorul Mel Brooks, in varsta de 94 de ani, a realizat primul videoclip politic, asa cum explica fiul sau Max, care a difuzat o secventa pe Twitter . El a amintit de coronavirus, care-l impiedica sa-si vada fiii si nepotii. "Si Donald Trump nu face nimic impotriva acestor lucruri", a spus el.Beastie Boys si-au dat acordul pentru ca celebra lor piesa "Sabotage" sa fie folosita de Joe Biden pentru un video de campanie.Si pentru Snoop Dogg este o premiera: "Niciodata nu am votat in avans", a declarat rapperul in varsta de 49 de ani intr-un mesaj pe Twitter. "Este timpul sa ne luam inapoi puterea. Votati este prima etapa", a explicat el intr-un tutorial video in care explica cum sa te inscrii pe listele electorale.Sustinatorii lui Donald Trump au avut dificultati in a recruta sustinatori printre vedetele din show-bizul american, mai ales de la Hollywood.Actorul Jon Voight, tatal Angelinei Jolie, este unul dintre putinii care si-au exprimat sustinerea pentru presedinte. Printre muzicieni, mai multe voci au aparut recent in favoarea lui Donald Trump, din diferite motive. A fost John Lydon, mai cunoscut sub numele de Jonnhy Rotten. Fostul lider al formatiei punk Sex Pistols, care a adoptat cetatenia americana, este deceptionat de democrati pe care i-a sustinut inainte.Curtis James Jackson III, cunoscut ca 50 Cent, vrea sa voteze cu Trump din cauza ca se teme de programul lui Biden, ingrijorat de rata de impozitare care le va fi impusa celor bogati. "Nu vreau sa devin 20 cent", a scris el pe Twitter.Kid Rock a cantat "All Summer long" in timpul unui miting al lui Trump in septembrie.Familia Baldwin, imaginea pentru multe familii de americani, este profund divizata. Pe de-o parte Alec Baldwin, care in fiecare sambata il parodiaza la "Saturday Night Live" pe presedinte pe care il detesta, pe de alta parte Stephen Baldwin, care a participat in 2008 la The Celebrity Apprentice, emisiunea lui Tump, este un sustinator al presedintelui."Alec Baldwin, a carui cariera mediocra agoniza, a fost salvat de aceasta foarte proasta imitatie a mea la Saturday Night Live", a scris Trump pe Twitter in 2018.In acest timp, Hailey Bieber, fiica lui Stephen Baldwin, a pozat pe Instagram intr-un tricou pro-Biden. "Este o situatie foarte dureroasa pentru mine", a declarat ea in 2018. "Imi iubesc tatal, este unul genial, dar nu suntem de acord in privinta alegerilor. Nu vorbim despre asta. Nu merita sa ne certam".Politica a starnit neintelegeri si intre membrii grupului Beach Boys. Mike Love, primul solist al formatiei care detine drepturile pentru a da concerte sub numele Beach Boys, a decis sa stranga fonduri pentru Trump. Acest lucru a provocat furia lui Brian Wilson si Al Jardine.Mai mult de 50 de milioane de americani au votat deja anticipat - 35 de milioane prin corespondenta si peste 15 milioane in persoana - potrivit unui bilant publicat vineri de US Elections Project.