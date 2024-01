Alegeri prezidentiale istorice in Tunisia

Aproximativ 5,3 milioane de alegatori din Tunisia sunt chemati duminica la urne pentru a vota in cadrul primelor alegeri prezidentiale libere din istoria acestei tari ce au loc la aproape patru ani dupa revolutia care a declansat "Primavara Araba".

Birourile de vot s-au deschis la ora 08:00 locala (07,00 GMT) si se vor inchide la ora 18:00 (17.00 GMT), dupa cum transmite AFP.

In cursa prezidentiala sunt inscrisi 27 de candidati, favoriti fiind Beji Caid Essebsi (87 ani), al carui partid Nidaa Tounes a castigat alegerile legislative de la sfarsitul lunii octombrie, si seful statului in exercitiu Moncef Marzouki, un opozant istoric al fostului presedinte Zine El Abidine Ben Ali.

Conform legislatiei tunisiene, rezultatele acestor alegeri urmeaza sa fie anuntate in decurs de trei zile de la inchiderea sectiilor de votare. In cazul in care niciunul dintre candidatii inscrisi nu obtine 50% din voturi, un al doilea tur de scrutin va fi organizat pana la sfarsitul anului.

Este pentru prima data cand tunisienii pot vota liber pentru alegerea sefului statului, noteaza agentia citata. De la independenta tarii, obtinuta in 1956, si pana la revolutia din 2011, Tunisia a avut doar doi presedinti. Este vorba de parintele independentei, Habib Bourguiba, care s-a mentinut la conducerea tarii prin plebiscite inainte de a deveni "presedinte pe viata" in 1975, si de Zine El Abidine Ben Ali, care a rasturnat regimul predecesorului sau, la 7 noiembrie 1987, si care nu a ezitat sa falsifice alegerile pe perioada celor 23 de ani in care s-a aflat in fruntea Tunisiei, inainte de a fugi in Arabia Saudita, la 14 ianuarie 2011.