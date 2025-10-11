Alegeri SUA 2008 Presedintele afgan saluta inceputul unei "noi ere"

Miercuri, 05 Noiembrie 2008, ora 08:52
Alegeri SUA 2008 Presedintele afgan saluta inceputul unei "noi ere"

Presedintele afgan Hamid Karzai l-a felicitat miercuri pe Barack Obama si a apreciat ca victoria obtinuta la alegerile prezidentiale va duce la intrarea intregii lumi intr-o "noua era".

"Alegerea senatorului Barack Obama in functia de presedinte al Statelor Unite determina intrarea poporului american, si odata cu acesta a intregii lumi, intr-o noua era", a declarat Hamid Karzai, citat AFP.

"O era in care rasa, culoarea pielii si originea etnica, sper eu, vor disparea din politica din intreaga lune", a adaugat presedintele afgan.

"Il felicit pe senatorul Obama pentru faptul ca a fost ales presedinte al Statelor Unite si ii doresc lui si poporului american noroc", a mai spus el.

Statele Unite sunt de la sfarsitul lui 2001 aliati ai guvernului afgan condus de Hamid Karzai, participand cu 33.000 de soldati la fortele internationale desfasurate in Afganistan.

Atat McCain, cat si Obama au spus ca s-ar concentra mai mult pe lupta impotriva talibanilor si eradicarea al-Qaida din zonele de granita pakistaneze.

Ambii au declarat ca ar consolida forta trupelor americane din Afganistan, in prezent in numar de 33.000. Administratia Bush se gadneste la discutii cu elementele talibane "reconciliabile", ca parte a strategiei sale revizuite pentru Afganistan, dar inca nu s-a luat nicio decizie. Aceasta ii va reveni noului presedintele Barack Obama.

Candidatul democrat Barack Obama a obtinut suficiente voturi in Colegiul electoral pentru a deveni al 44-lea presedinte american si prima persoana de culoare care ajunge sef la Casa Alba, potrivit rezultatelor sondajelor efectuate la iesirea de la urne.

Michelle și Barack Obama au marcat 33 de ani de la căsătorie, împărtășind pe Instagram mesaje pline de dragoste și recunoștință. Fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani, a...
Analistul Andrei Caramitru prezintă o serie de estimări referitoare la evenimentele care vor marca scena politică internațională "peste 3 ani și ceva, la următorul ciclu electoral"....
