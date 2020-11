Trump vazut din perspective dambovitene

E mai greu de castigat alegeri, daca nu se mai termina de numarat voturi legitime. Si nu se termina pentru ca, in mod foarte suspect, in anumite zone cheie, administrate de oamenii unui anumit partid, in care invingea candidatul nedorit, s-a sistat brusc si inexplicabil numaratul voturilor. La reluarea procesului, surpriza. S-a schimbat subit si decisiv soarta alegerilor. Au disparut si s-au topit parca-n vazduh, in chip miraculos, sufragiile "cah"?A fost furt, n-a fost? Din Pennsylvania si Michigan, pana in Arizona s-au semnalat nereguli multe. Nu-i clar daca ajung ca sa invalideze scrutinul prezidential american. Justitia va decide. Dar e limpede ca sunt intolerabile si frauda electorala, si clamarea ei nejustificata.La fel, e clar ce-a spus c-ar crede probabilul presedinte al SUA. "Cred ca am pus pe picioare cea mai ampla si inclusiva organizatie de fraudat alegeri din istoria politica americana", spunea textual, dar vag distrat, Joe Biden , intr-o campanie electorala careia candidatul democrat avea sa-i mai piarda, in cateva randuri, sirul. Gura senilului gafe sau adevar graieste? Nu stim. Dar plagiatorului politician acuzat de coruptie, care, pe alegatorii lui Trump, porecliti de el "cefe late", ii dispretuieste mai ceva decat Hillary Clinton pe deplorabilii ei, nu-i vine de hac mai nimic. Caci mare e ostirea celor ce-l sustin orice ar face.In timp ce, spre a se apara de darea in judecata pentru fraude electorale, Biden solicita staruitor noi donatii generoase. Ar putea sa le gaseasca in China comunista, unde, ca si fiul sau Hunter, e foarte popular. Omul are si alte motive sa-si frece mainile de bucurie. Dispune si intre Carpati si Dunare de multi fani. Unul din ei e un formator de opinie celebru pe malurile Dambovitei.In aceasta calitate i-a laudat la fostul organ de mintit al PCR, Scinteia, rebotezata Adevarul, pe ortacii care invadau la ordinul lui Ion Iliescu capitala Romaniei in iunie 1990. Minerii tocmai le bagau cu bata mintile postocomuniste in cap tinerilor preaplini de dor de libertate, participanti la anticomunista manifestatie maraton din Piata Universitatii.Acum, loial parca, in continuare, progresismului marxist, acelasi ins, deloc fatarnic, mincinos, ticalos, cinic si dispretuitor, e suparat din greu pe liderul republican. Cel in care investisera sperante mari multi alegatori anticomunisti ai presedintelui de peste ocean.In ce-l priveste pe seful Casei Albe, C.T. Popescu, fiindca despre el e vorba, e in perfect acord cu democratii lui Joe Biden si alianta lor cu cenzorii de la New York Times si restul presei directoare de constiinta americana, cu Hollywood, cu gigantii tehnologici si cu gloatele extremei stangi. Ca si cu un numar relativ restrans de romani de pretutindeni.In consens cu opinia unica a aliantei progresiste pentru implementat politici identitare, neomarxiste, lui CTP ii displace din rarunchi Donald Trump . Dupa ce i-a socat recent pe compatriotii sai credinciosi, insultand grosier clerul Bisericii Ortodoxe Romane, acelasi ziarist i-a condamnat sumar si pe alegatorii conservatori americani, intre care multi crestini.Pentru ca, "votand Trumpf", au votat, potrivit influentului comentator, "pentru minciuna, ticalosie, fatarnicie, cinism, dispret fata de semeni". Asa a decretat el ritos, de parca ar fi dat citire unui pasaj din "cursul scurt al istoriei partidului" bolsevic, mandria lui I.V. Stalin.Desigur, exista si alte opinii romanesti si moldovenesti despre "ticalosiile" lui Donald Trump. Unii nadajduiesc, oarecum irational, in stoparea politicii externe tranzactionale si revenirea predictibilitatii in relatiile transatlantice, odata cu accesul la Casa Alba al lui Joe Biden. Altii intuiesc cum jubileaza, in ecou la un asemenea transfer de putere, mai toate regimurile totalitare, din China pana in Iran si cele de dincolo de Moscova si Teheran.Desi Romania n-are, ca Marea Britanie, ceea ce Winston Churchill numea "the special relationship" cu SUA, raporturile cu superputerea, fie ea si una in accelerat declin, sunt si raman extrem de importante si nordatlantic, si regional, si national pentru securitatea Romaniei, viitorul Moldovei, ca si al fostei Europe comuniste, perpetuu amenintate de Rusia lui Putin.In acest context, nu putini romani refuza sa uite modul empatic in care administratia Obama/Biden a parasit la greu Maidanul si Ucraina atacata de rusi. Unii isi mai amintesc cum au fost lasati de izbeliste si georgienii, de George W. Bush si Angela Merkel , la Bucuresti, in 2008."Dispretuindu-si aliatii", ca sa-l "prefere pe Putin", cum afirma unii, Donald Trump a intarit NATO , silind tari aliate ca Germania sa-si sporeasca bugetul militar. Empatia cu Putin si simpatia pentru Kremlin l-au determinat pe Trump sa transpuna si politici care au dus la oprirea vremelnica a proiectului Nord Stream II, cel adorat de Moscova si de Berlin. Tot el a acordat ajutoare militare Ucrainei si a contribuit esential, prin intermediul demnitarului sau din comunitatea LGTB, Richard Grenell, la normalizarea raporturilor dintre sarbi si kosovari. Iar, in treacat, a realizat ce n-a izbutit niciunul din predecesorii sai la Casa Alba: sa obtina in trei ani de mandat trei acorduri de normalizare a relatiilor arabo-israeliene.Dar toate aceste parelnice probe de competenta politica externa palesc, rusinate de verdictul crunt al unora ca CTP la adresa unei jumatati a poporului american si de acuzele de nefacute politice interne, atribuite presedintelui. Cat nu s-a scris despre "minciunile lui Trump" si "dispretul sau fata de semeni"? Or, Sergiu Klainerman, un evreu roman plecat de mult de pe malurile Dambovitei si ajuns pe ale raului Millstone, ca profesor de matematici la Princeton, una din universitatile de elita ale lumii noi, a publicat in SUA, in revista Newsweek, in ajunul alegerilor, un articol care se incumeta sa fie de cu totul alta parere.Explicand "De ce il voi vota pe Trump", savantul american demonteaza punct cu punct invinuirile de baza ale implacabililor vrajmasi ai presedintelui. Minciunile lui Trump, releva el, sunt mai degraba exagerari decat falsificari. Iar cele ale ziarelor americane care-l afurisesc fara incetare nu sunt mai putin suparatoare. Ori inselatoare. New York Times, de pilda, a tiparit in 2018, cu mult tamtam, criticile unui whistleblower de rang pasamite "inalt" din sanul administratiei. Cand s-a devoalat identitatea turnatorului, a reiesit ca gazeta new-yorkeza mintise. Insul era un slujbas net mai marunt decat pretinsese ziarul.Perfect. Dar nu e Trump un rasist si suprematist alb? Aceasta "acuza majora la adresa lui Trump e chiar mai usor de desfiintat", scrie, just, Klainerman. Caci e vorba de invinuirea etichetand cu regularitate "pe orice deviator de la regulile in vesnica schimbare ale corectitudinii politice". Iar "presedintele a denuntat in repetate randuri suprematismul alb. Mai important, a transpus politici de care au beneficiat direct minoritatile, in ciuda inselaciunii naratiunilor afirmand contrariul". Klainerman le si enumera: reforma justitiei, a scolii, a invatamtntului superior si promovarea investitiilor in regiuni subdezvoltate.Afro-americanii, hispanicii si asiaticii l-au confirmat in scrutin pe Klainerman. I-au acordat lui Trump mai multe voturi minoritare decat a beneficiat vreun presedinte conservator american in ultimii 60 de ani. OK. Dar nu e Trump autoritar? Pai daca e, se mira Klainerman, atunci de ce n-a profitat de pandemie spre a impune, ca multi lideri europeni, restrictii dintre cele mai severe? Adevarat, in schimb, este ca Trump polarizeaza, admite profesorul de matematica al Universitatii Princeton. Dar n-a invrajbit la fel partizanatul, lipsa de echitate si de profesionalism a presei de elita? Ba da, e de parere Sergiu Klainerman.Reputatul profesor romano-american apara in context nationalismul moderat. Si se arata speriat nu doar de politicile economice propuse de progresistii radicali spre care tot aluneca democratii, ci si de formele extreme si obsesive de politici identitare. "In numele justitiei sociale, acestea exacerbeaza la randul lor nemultumirile si zazania, negand meritul individual" in favoarea unui egalitarism "profund anticapitalist..." avand "potentialul de a deveni....antisemit si antiasiatic".Deci, in numele antirasismului rasist. Cum ramane, prin urmare, cu acuza antitrumpista "de fatarnicie" si "de dispret fata de semeni"? Iar nu stim. Dar, oare, mai asteptam raspuns? Sau nu mai speram decat intr-un final acceptabil al suspansului electoral american?Cu un Biden in postura de lame duck la Casa Alba si cu un Senat ramas sub ferm control conservator, aceasta nadejde imi cam pare futila. Motiv pentru care de noi, mai degraba decat de americani, mi-e tare mila.