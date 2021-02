Aleksei Navalnii, condamnat si pentru ''defaimare''. Va trebui sa plateasca o amenda penala

Navalnii a fost gasit vinovat pentru difuzarea de informatii ''mincinoase'' si ''injurioase'' despre un veteran de razboi care anul trecut a sustinut intr-un clip de campanie referendumul prin care au fost consolidate puterile presedintelui Vladimir Putin . Opozantul rus i-a calificat pe o retea de socializare pe cei care au aparut in acel clip drept ''tradatori'' si ''rusine a natiunii''.Mai mult, in timpul audierilor in acest proces, Navalnii a avut numeroase schimburi de replici tensionate cu judecatoarea si cu Parchetul, pe care i-a acuzat de slugarnicie fata de autoritati si de manipulare a unui om in varsta de 94 de ani pentru a reprima un adversar al presedintelui Putin.CITESTE SI: VIDEO Alexei Navalnii a fost condamnat la inchisoare cu executare. Cuvintele adresate sotiei Iulia in sala de judecata: "Nu fi trista, totul va fi bine!" Conform sentintei, el nu primeste in acest dosar o noua pedeapsa cu inchisoarea, dar va trebui sa plateasca o amenda penala de 850.000 de ruble (circa 9.500 de euro). Inaintea citirii verdictului, Aleksei Navalnii a manifestat din nou o atitudine sfidatoare si a lansat glume din cusca de sticla a salii de judecata.''De ce sunteti asa tristi? '', a intrebat el, sustinand apoi ca in detentie a incercat sa faca inghetata sau castraveti murati.Intr-un dosar separat, privind o frauda din anul 2014 si despre care Aleksei Navalnii afirma ca este un caz de represiune politica impotriva sa, el si-a vazut mai devreme in aceeasi zi confirmata in apel pedeapsa de inchisoare cu executare, dar usor redusa la doi ani si jumatate, fata de doi ani si opt luni in sentinta precedenta.https://ziare.com/vladimir-putin/stiri-vladimir-putin/video-alexei-navalnii-a-fost-condamnat-la-inchisoare-cu-executare-cuvintele-adresate-sotiei-iulia-in-sala-de-judecata-nu-fi-trista-totul-va-fi-bine-1660115