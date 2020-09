Aleksei Navalnii vrea sa se intoarca in Rusia, dupa ce in august a fost otravit cu o substanta catalogata drept arma chimica

Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui Vladimir Putin , care in luna august a fost victima unui tentative de otravire, a vorbit cu un procuror german despre situatia sa - dupa ce a fost scos din coma indusa medical - si a spus ca intentioneaza sa se intoarca in Rusia, a relatat, pentru News York Times, un oficial german, care si-a pastrat anonimatul.Doua laboratoare independente din Franta si din Suedia au confirmat, luni, 14 septembrie, concluziile medicilor germani, conform carora Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din familia Noviciok, subsanta clasificata international drept arma chimica.Atentatul a avut loc in data de 20 august, cand Navalnii se intorcea din Siberia la Moscova . I s-a facut rau in avion si a fost internat de urgenta, in coma, la spitalul din Omsk, dar doua zile mai tarziu, la insistentele apropiatilor, a fost transferat in Germania, la spitalul Charite din Berlin."Trei laboratoare independente au confirmat acum otravirea cu Noviciok si cerem Rusiei din nou sa explice ce s-a intamplat", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert. Moscova respinge orice amestec, invocand faptul ca doctorii de la Omsk, care l-au tratat initial pe Navalnii, nu au gasit nicio urma de otrava.Procurorul german care a avut luni, o discutie cu Aleksei Navanlnii, a declarat ca acesta refuza sa coopereze cu procuratura rusa, intr-o eventuala ancheta, dar ca a precizat ca intentioneaza sa se intoarca acasa.