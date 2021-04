Alesii locali din Chisinau si-au impartit pumni pe marginea votarii unui plan urbanistic zonal VIDEO

Votarea proiectului "a avut loc contrar legii"

Consilierii municipali ai Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ) au incercat sa blocheze procedura de votare a planului urbanistic, declarand ca "proiectul are aviz negativ de la CNA si evidentiaza incalcari de procedura, cu riscuri de coruptie"."Opriti sedinta, nu incalcati legislatia, eu va rog frumos", a declarat unul dintre consilieri.Consilierii PAS sustin ca votarea proiectului "a avut loc contrar legii" , dar si fara ca subiectul sa fie supus dezbaterilor in timpul sedintei. Totodata, consilierii mai spun ca documentul propus spre aprobare "evidentiaza incalcari de procedura, cu riscuri de coruptie"."Politia, politia, chemati va rog politia", striga un alt consilier implicat in altercatii.Consilierii municipali si-au impartit pumni in timp ce la vot era supus "subiectul cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse in perimetrul strazilor Burebista - Sarmizegetusa - Gradina Botanica". Proietul a fost aprobat cu 32 de voturi.