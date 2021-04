Alexei Navalnii, aflat in inchisoare in Rusia, ar putea face stop cardiac in orice minut, avertizeaza medicii sai

Navalnii a refuzat sa mai manance incepand cu 31 martie pentru a protesta contra conditiilor de detentie, acuzand administratia penitenciarului ca ii refuza accesul la un medic si medicamente in conditiile in care sufera de o dubla hernie de disc, conform avocatilor sai.Anastasia Vasilieva, medicul personal al opozantului rus, si alti trei medici, printre care un cardiolog, au solicitat acces imediat la Aleksei Navalnii, potrivit unei scrisori adresate serviciilor penitenciare ruse si publicate pe contul de Twitter al Anastasiei Vasilieva.Potrivit acesteia, nivelul concentratiei de potasiu in sangele lui Navalnii a atins un nivel "critic" de 7,1 milimoli pe litru, "ceea ce semnifica inca o data o functie renala alterata si faptul ca grave probleme de ritm cardiac pot surveni dintr-un minut in altul".Cunoscut pentru anchetele sale anticoruptie ce vizau elita politica rusa, Aleksei Navalnii s-a simtit rau pe 20 august anul trecut, in timp ce se intorcea cu o cursa aviatica din orasul siberian Tomsk spre Moscova si a fost internat de urgenta la Omsk, un alt oras din Siberia, inainte de a fi evacuat spre Berlin dupa dispute indelungate intre sustinatorii sai si medicii rusi. Mai multe laboratoare occidentale au confirmat ca Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok.Aleksei Navalnii a fost arestat in seara zilei de 17 ianuarie la revenirea in Rusia , pe un aeroport moscovit