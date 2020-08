Alexei Navalny, transportat la Berlin. Avionul medical a decolat de pe aeroportul orasului siberian Omsk

"Avionul cu Aleksei a decolat spre Berlin. Multe multumiri tuturor pentru sprijinul acordat. Lupta pentru viata si sanatatea lui Aleksei abia a inceput si mai sunt multe incercari de trecut, insa acum cel putin a fost facut primul pas", a scris pe Twitter purtatoarea de cuvantul a opozantului rus, Kira Iarmis.Cu putin timp inainte, ea a postat o fotografie cu targa care il transporta pe Navalnii, si a scris ca alaturi de el se afla sotia acestuia.Alexei Navalny va fi transportat la spitalul universitar Charite din Berlin, unde un alt reprezentant al opozitiei ruse, Piotr Verzilov, a fost tratat inaintea lui, transportat tot de ONG-ul Cinema for Peace, care a inchiriat avionul sosit la Omsk.Principalul adversar al Kremlinului, ale carui informari publice denuntand coruptia elitelor ruse se bucura de multa popularitate pe internet, a fost deja victima a unor atacuri fizice."FBK (Fondul de combatere a coruptiei) isi continua activitatea", a declarat pe Twitter chiar inainte de decolare Ivan Jdanov, directorul acestei organizatii fondate de Aleksei Navalnii.In ultimii ani, multi adversari ai regimului de la Moscova au fost victime ale otravirii sau au denuntat astfel de otraviri, atat in Rusia cat si in strainatate. Autoritatile ruse au negat intotdeauna orice responsabilitate.Citeste si: