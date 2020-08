Alibiurile folosite de cei 33 de mercenari rusi arestati in Belarus. Unul a spus ca nu-si cunoaste destinatia

Dezacordul intervine intr-un moment cand relatiile diplomatice sunt tensionate intre Belarus si aliatul sau traditional Rusia , cu legaturile afectate dupa ce acesti vecini nu au reusit sa se puna de acord cu privire la un contract asupra furnizarii petrolului pentru acest an.Un oficial din cadrul organelor de aplicare a legii in Belarus a declarat vineri noapte ca presupusii mercenari rusi au fost arestati joi in Belarus, respingand afirmatia Moscovei ca grupul intentiona sa se imbarce la bordul unui avion spre Istanbul.Rusia a declarat joi ca barbatii, care au fost angajati de o firma privata de securitate, au ramas in Belarus dupa ce au pierdut zborul de legatura spre Istanbul.Dar Aleksandr Agafonov, seful grupului de ancheta ce analizeaza cazul, a declarat vineri noapte ca barbatii nu aveau de gand sa zboare mai departe la Istanbul.Potrivit Agerpres, el a spus la canalul ONT TV din Minsk ca "relatarile lor sunt contradictorii" cu privire la scopul sederii in Belarus.Agafonov a fost citat declarand ca 11 dintre barbatii arestati planuiau sa zboare in Venezuela , 15 - in Turcia , doi - in Cuba si unul in Siria . Altul a spus ca nu-si cunostea destinatia, in timp ce trei au refuzat sa faca o declaratie.El a mai spus ca biletele de avion spre Istanbul sunt doar "alibiuri".Arestarea lor inainte de alegerile prezidentiale din Belarus stabilite pentru 9 august ar putea tensiona mai mult relatiile dintre Moscova si Minsk.Autoritatile din Belarus cred ca sotul candidatei opozitiei la presedintie Svetlana Tihanuskaia ar putea avea legaturi cu grupul retinut si au lansat o procedura penala impotriva acestuia sub suspiciunea de incitare la revolte.Moscova a negat sambata orice legaturi intre opozitia belarusa si barbatii retinuti, a declarat un diplomat rus la Minsk, potrivit agentiei de presa ruse RIA.Potrivit agentiei de presa oficiale belaruse Belta, mercenarii retinuti fac parte din asa-numitul grup militar privat "Wagner" - cel mai cunoscut contractor militar din Rusia, finantat de omul de afaceri Evgheni Prigojin.