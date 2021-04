Mai multi ambasadori straini, convocati de ministrul de Externe al Rusiei. Reactia vine dupa expulzarea diplomatilor rusi din mai multe tari UE

Premierii Slovaciei, Poloniei si Ungariei au anuntat luni ca sustin expulzarea unor diplomati rusi, dupa ce Praga a anuntat ca suspecteaza ca doi spioni rusi se afla in spatele unei explozii produse in 2014 la un depozit de armament, in urma careia au murit doi oameni.Vinerea trecuta, Lituania, Letonia si Estonia s-au alaturat unei liste lungi de tari membre ale NATO si ale Uniunii Europene care cer inlaturarea diplomatilor rusi pe motiv de spionaj.La trei decenii de la prabusirea Uniunii Sovietice, Moscova mentine inca ambasade impunatoare, cu un personal generos, in Europa Centrala si de Est, despre care tarile gazda afirma ca ofera o acoperire convenabila spionajului.Statele baltice, impreuna cu Slovacia, care a expulzat joi trei diplomati rusi, au raspuns la apelul facut de Republica Ceha. In plus, Bulgaria si Polonia au expulzat doi, respectiv trei rusi, determinand Moscova sa expulzeze la rindul ei doi bulgari si cinci polonezi.Conflictul dintre Rusia si Cehia implica plecarea a zeci de diplomati cehi si rusi.