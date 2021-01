Ambasada Suediei a postat o imagine cu regele Carl Gustaf vaccinandu-se anti-COVID. Ironii, pe Facebook, cu referire la Iohannis: "Close, but not Klaus enough"

Imaginea il prezinta pe suveranul suedez, in camasa si cu cravata, cu maneca ridicata, chiar in momentul in care este vaccinat."Ma asteptam ca suedezii sa primeasca seringa dezasamblata si substantele componente ale vaccinului ambalate separat si sa se descurce singuri", comenteaza un utilizator, facand aluzie la modul in care sunt livrate produsele companiei suedeze de mobilier IKEA."Not exactly the biceps we were looking for", "Close, but not Klaus enough", "Mai are de lucrat la brate!", "Cu scuzele de rigoare dar regele mai are de lucrat pana sa il ajunga pe Klaus", "Cand esti (vi) king porti camasa la vaccinare. Desi neamtu' nostru ne-a trimis, ieri, si la vaccinare, si la sala", "N-are brandul de tara al lui Iohannis. Dar ne place si de Gustaf asa cum e", sunt cateva dintre comentarii."Si-a facut programare pe platforma vineri la 15?", este un alt comentariu care ironizeaza sincopele de functionare ale platformei destinate inregistrarii pentru vaccinare.