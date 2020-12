Ambasadorul Moldovei la Moscova, rechemat de urgenta la Chisinau. O masina a ambasadei a fost prinsa cu 350 de kilograme de steroizi

Microbuzul ambasadei Moldovei la Moscova a fost oprit la granita cu Ucraina , in timp ce se indrepta catre Rusia , transmite Reuters, potrivit MSN . Surse din cadrul serviciului vamal moldovean au declarat pentru sursa citata ca steroizii descoperiti au o valoare de piata de aproximativ opt milioane de lei moldovenesti.Guvernul premierului moldovean Ion Chicu a aprobat decizia de rechemare a lui Andrei Neguta. Presedintele Igor Dodon a reactionat dur. "Aceasta este o rusine pentru Moldova", a spus Dodon. El a mai afirmat ca ambasadorul va fi sanctionat daca ancheta va releva ca are vreo implicare.Declaratia sa vine dupa ce Dodon, al carui mandat se apropie de final, afirmase anterior ca ambasada Moldovei de la Moscova nu este straina de infrangerea sa electorala. Igor Dodon i-a reprosat atunci lui Neguta ca ambasada a fost inchisa pentru o pauza de masa, in ziua alegerilor, iar multi moldoveni din Rusia nu si-au mai putut exprima votul. Intre cei doi exista de atunci un adevarat razboi rece, iar ultima intamplare nu face decat sa-i ofere "munitie" lui Dodon in aceasta lupta surda.CITESTE SI