Ambasadorul rus la Londra spune ca Navalnii nu va fi lasat sa moara in inchisoare. "Se comporta ca un huligan si incearca sa incalce fiecare regula stabilita"

"Bineinteles ca nu va fi lasat sa moara in inchisoare. Insa pot spune ca domnul Navalnii se comporta ca un huligan si incearca sa incalce fiecare regula stabilita", a spus Kelin, precizand ca Navalniii incearca "sa atraga atentia".Andrei Kelin a mentionat ca Navalnii, incarcerat pentru o perioada de doi ani si jumatate, va fi eliberat mai devreme daca "se va comporta normal".Zilele trecute, medici apropiati ai lui Alexei Nanalnii au cerut sa li se permita sa il vada pe opozantul rus, care este bolnav si in greva foamei, ei spunand ca barbatul poate suferi in orice moment un stop cardiac.Navalnii a intrat in greva foamei la 31 martie in semn de protest fata de conditiile de detentie din Colonia penitenciara numarul 2 de la Pokrov, situata la 100 de kilometri est de Moscova , cunoscuta drept una dintre cele mai dure din Rusia