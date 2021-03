Ambasadorul SUA in Republica Moldova, atac la adresa politicienilor si a infractorilor corupti: "Nu mai pot dicta cursul viitorului tarii"

Alegerile din 2020, pas istoric in dezvoltarea democratica a Republicii Moldova

"Republica Moldova se afla la inca o rascruce de drumuri"

"Sa fim sinceri. Democratiile sunt fragile, iar tranzitiile democratice sunt adesea dezordonate. Republica Moldova se afla intr-o alta criza politica, una care impiedica eforturile de abordare eficienta a efectelor devastatoare ale pandemiei globale COVID-19 si crizei economice. Insa Republica Moldova nu este singura.Democratia este amenintata peste tot, inclusiv in Statele Unite. Vara trecuta, milioane de oameni au iesit in strada in Statele Unite pentru a cere dreptate si egalitate rasiala. Ca afro-american, inteleg bine aceasta mostenire si calea lunga ce ne sta in fata. Iar in ianuarie, am fost cu totii socati de asediul violent al Capitoliului, inima centrului guvernului SUA, pentru a impiedica transferul pasnic al puterii", a scris oficialul american intr-un editorial postat pe Anticoruptie.md Ambasadorul a dat exemplu SUA care inca invata din propriile greseli."Chiar si dupa mai bine de 200 de ani, Statele Unite inca invata din greselile proprii. Dupa cum a spus recent secretarul de stat Blinken: "Nu ne ignoram propriile esecuri... si nici nu incercam sa le maturam sub covor pretinzand ca nu exista. Le confruntam deschis pentru ca lumea sa le vada. Este dureros. Uneori este urat. Dar astfel facem progrese.Noi inca mai luptam pentru a aborda inegalitatile, pentru a dezvalui dezinformarea si a impiedica eforturile celor care incearca sa slabeasca institutiile noastre si sa ne polarizeze societatea.Si, ca si Republica Moldova, ne straduim, de asemenea, sa abordam crizele urgente de sanatate si cele economice provocate de aceasta teribila pandemie", a scris Dereck J. Hogan.Ambasadorul SUA in Republica Moldova a mai precizat ca, "in ciuda acestor provocari semnificative, sunt convins ca Statele Unite si Republica Moldova vor depasi crizele si vor fi mai puternice ca inainte.Pe durata mandatului meu aici, am vazut ce poate realiza determinarea si spiritul poporului Republicii Moldova.Acum aproape doi ani, cetatenii Moldovei si-au scapat tara de un temut oligarh. Multe institutii de stat, inclusiv Curtea Constitutionala, care au fost odata capturate, isi exercita acum independenta si lucreaza pentru binele poporului si nu a intereselor egoiste si corupte"."Iar institutiile cu adevarat independente sunt un bastion impotriva derapajelor democratice si revenirii la un climat de frica.Alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut au marcat un alt pas istoric in dezvoltarea democratica a Republicii Moldova. Cetatenii Republicii Moldova de aici si de peste hotare si-au facut auzita vocea in numar record, reamintind tuturor ca poporul are in continuare ultimul cuvant de spus privind viitorul tarii.Republica Moldova se afla la inca o rascruce de drumuri. Politicienii si infractorii corupti nu mai pot dicta cursul viitorului tarii. Poporul Republicii Moldova merita si cere mai mult. Alesii Republicii Moldova trebuie sa respecte vointa poporului, sa rezolve impasul actual si sa se apuce de lucru pentru a raspunde nevoilor urgente ale cetatenilor.Uneori sunt intrebat de ce, in ultimii 30 de ani, Statele Unite si-au asumat un interes atat de activ in consolidarea institutiilor democratice si a economiei Republicii Moldova", a spus ambasadorul."Raspunsul meu este simplu: pentru ca suntem impreuna in acest efort. Anul acesta ne-a amintit cat de mult ne confruntam in continuare cu lupte comune.Trebuie sa lucram impreuna pentru a lupta impotriva unei pandemii globale, pentru a ne apara democratiile, pentru a ne reconstrui economiile si pentru a inspira speranta tinerilor nostri. Si Statele Unite vor continua sa fie alaturi de poporul Republicii Moldova in efortul lui de a construi un viitor mai luminos, mai liber si mai prosper", scrie Dereck J. Hogan in editorial.