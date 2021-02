Amenda uriasa pentru Navalnii. E acuzat ca ar fi defaimat un veteran de razboi

In conditiile in care Navalnii avea o condamnare de 3 ani si jumatate de inchisoare cu suspendare in momentul faptelor, Parchetul a cerut de asemenea ca opozantul sa ispaseasca si aceasta pedeapsa.Un alt tribunal a decis deja luna aceasta transformarea pedepsei cu suspendare in una cu executare.CITESTE SI: Medicul care l-a tratat pe Navalnii dupa ce a fost otravit a murit brusc. "Stia mai mult decat oricine despre starea lui Alexei" Militantul anticoruptie este acuzat ca ar fi distribuit informatii "mincinoase" si "injurioase" cu privire la un veteran de razboi , care aparase intr-un videoclip al campaniei din vara trecuta referendumul privind intarirea puterilor lui Vladimir Putin . Opozantul ii calificase pe cei care interveneau in acest videoclip, intre care veteranul respectiv, drept "rusine a natiunii" si "tradatori".Procesul a inceput la 5 februarie, cu marturia de la distanta a acuzatorului lui Navalnii, Ignat Artiomenko, fost combatant in varsta de 94 de ani, aflat intr-o stare de sanatate precara.Inamic declarat al Kremlinului, Aleksei Navalnii, 44 de ani, a fost condamnat la 2 februarie la doi ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru ca ar fi incalcat un control judiciar datand din 2014.El acuza autoritatile ca vor sa-l reduca la tacere dupa ce a supravietuit, in vara trecuta, unei tentative de otravire de care il face responsabil pe presedintele Vladimir Putin.Arestarea lui Navalnii in 17 ianuarie, la intoarcerea sa in Rusia dupa cinci luni de convalescenta in Germania, a suscitat manifestatii de sustinere, reprimate cu brutalitate in toata tara, cu peste 10.000 de arestari.