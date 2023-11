Amenintare cu bomba la Turnul Eiffel: 25.000 de oameni, evacuati

Turnul Eiffel si parcul care-l inconjoara au fost evacuate, marti, dupa o amenintare cu bomba.

Un ofiter de politie a declarat ca, in momentul alertei, erau prezente peste 25.000 de persoane in zona, insa au parsait locul fara incidente, informeaza AP.

Politistul, care a vorbit sub protectia anonimatului, a povestit despre o amenintare telefonica ce invoca descoperirea unui pachet suspect.

"Compania care administreaza Turnul Eiffel a primit un apel anonim, in jurul orei 20.20" (21.20, ora Romaniei), a anuntat Prefectura din Paris.

Oamenii evacuati, francezi si turisti straini, au fost rugati sa ramana pe malurile raului Sena.

Imprejurimile Turnului Eiffel si parcul Champ de Mars au fost declarate ulterior zone in afara pericolului, dar accesul este in continuare interzis in cele doua zone.

