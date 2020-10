Alegerile in SUA, factorul Amy si problema entuziasmului

Pana in prezent au votat 13 milioane, fie prin corespondenta, fie prin vot anticipat. Numerele vor creste rapid, fiindca in cele mai multe state s-au deschis, sau se vor deschide, centrele de votare anticipata. care vor functiona pana in ziua de 31 octombrie.Pe lista celor mai importante subiecte pentru alegatori domina pandemia si conditia economica.Un moment nou, care va influenta cu siguranta interesul alegatorilor, este audierea candidatei pentru postul vacant de la tribunalul suprem, judecatoarea Amy Coney Barrett, originara din statul Indiana.Dupa prima zi, in care toti membri comisiei juridice a senatului au facut propriile comentarii, a urmat ieri o zi de intrebari directe, la care candidata s-a descurcat perfect, cu calm, competenta si o abilitate neobisnuita de a evita capcanele si situatiile de a fi fortata la raspunsuri controversate.Senatorii democrati fac toate eforturile posibile pentru a deraia numirea judecatoarei Barrett, dar - dupa cum merg lucrurile - aceasta se indreapta spre un succes.Principalele lucruri de care este criticata Amy Coney Barrett sunt doua: criticile pe care le-a exprimat in cursuri si articole despre constitutionalitatea sistemului de asigurare medicala poreclit Obamacare si posibilitatea ca, prin adaugarea ei la grupul de judecatori conservatori, sa se creeze conditia in care tribunalul suprem sa anuleze legea Roe vs. Wade, prin care s-au legalizat avorturile in Statele Unite in anul 1973.Apoi, a mai urmat zilele trecute o zi de intrebari adresate candidatei, dupa care comisia judiciara trebuie sa treaca la votul prin care numirea judecatoarei sa fie inaintata senatului (stabilit pentru 20 octombrie n.r.).Daca nu se completeaza locul vacant al tribunalului suprem, pana la alegeri, tribunalul poate fi in situatia de a nu putea arbitra o situatie conflictuala, cum se anticipeaza ca va fi aceea de la sfarsitul alegerilor.Cu o decizie a curtii supreme de 4:4, alegerile ajunse in stadiul de contestare, cum este foarte posibil sa se intample in acest an, ar putea ramane indecise pentru mult timp si ar putea genera tulburari sociale majore, intr-o natiune mai divizata decat oricand si deja grevata de violente si distrugeri care persista de multe saptamani.Cu doar 20 de zile pana la alegeri, dominatia lui Joe Biden in majoritatea sondajelor de opinie continua.Trump conduce in Georgia cu doar 0,1%, in Virginia de Vest cu 14%, in Missouri cu 9% si in Louisiana cu 14%.Media nationala a sondajelor de opinie publicata de Real Clear Politics arata un avans al lui Joe Biden cu 9,8%. El mai conduce in Carolina de Nord (3,2%), Ohio (0,6%), Michigan (7,2%), Pennsylvania (7%), Wisconsin (6,3%), Arizona (2,7%) si Florida (2,9%).Aceste cifre nu se coreleaza cu diferentele in nivelul de entuziasm al suporterilor, asa cum apare evident si din imaginile luate de la mitingurile electorale din ultimele saptamani ale celor doi candidati.