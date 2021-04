Americanii vaccinati nu mai sunt obligati sa poarte masca in exterior, ci doar cand se afla in zone aglomerate

"Daca sunteti vaccinati cu schema completa si vreti sa participati la o mica reuniune alaturi de oameni care sunt vaccinati si altii care sunt nevaccinati (...), datele stiintifice arata (...) ca puteti sa faceti acest lucru in deplina siguranta, fara masca sanitara", a declarat Rochelle Walensky, directoarea Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala americana din domeniul sanatatii publice."In schimb, continuam sa recomandam purtarea mastii in timpul activitatilor si in spatiile care sunt foarte frecventate, precum stadioane pline sau la concerte", a adaugat ea intr-o conferinta de presa.