Marele "invingator" la alegerile din State. Americanul de 104 ani care votat pentru a 21-a oara. A prins si scrutinul din 1940

Eroul se numeste Samuel Bovalino, care a tinut neaparat sa aleaga intre Donald Trump si Joe Biden , in ciuda varstei inaintate si a problemelor de deplasare cu care se confrunta."Eu cred in dreptul de vot. E un lucru minunat si foarte important", a precizat Bovalino pentru presa de peste Ocean. Tot el a subliniat ca primele alegeri la care a jucat un rol activ s-au desfasurat in 1940, adica in urma cu 80 de ani. La acea vreme, democratul Franklin D. Roosevelt l-a invins pe republicanul Wendell Willkie, castigand un al treilea mandat in fruntea Statelor Unite ale Americii.