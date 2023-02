Amnesty acuza CIA de tortura

Amnesty International a reclamat miercuri deschiderea unei anchete penale dupa ce directorul CIA, Michael Hayden (foto), a admis in fata unei comisii parlamentare ca anchetatorii sai au utilizat simularea inecului pentru interogarea a trei suspecti din reteaua terorista Al-Qaida, informeaza AFP.

Potrivit organizatiei de aparare a drepturilor omului, simularea inecarii este o tortura, iar 'tortura este considerata crima in virtutea dreptului international'. 'Totusi, nimeni nu a dat socoteala pentru autorizarea si utilizarea de catre personalul american a simularii inecului', a indicat Rob Freer, specialist al Amnesty, citat intr-un comunicat.

'Presedintele SUA nu are autoritatea sa ordone sau sa aprobe torturarea unui individ. Nimeni n-o are. Toata ancheta penala trebuie sa aiba puterea sa mearga la cel mai inalt nivel ierarhic', a adaugat el. 'Administratia americana a interpretat dreptul american si international astfel incat sa evite o interdictie totala a torturii si a altor tratamente rele, permitand impunitatea pentru infractiuni vizand drepturile omului', a continuat Freer.

Organizatia a mai cerut ca informatiile obtinute prin simulare de inecare sa nu fie admise intr-o procedura judiciara decat impotriva autorilor presupusi ai acestor tratamente.

Simularea inecarii a fost utilizata asupra a trei prizonieri detinuti in locuri secrete inainte sa fie transferati in centrul american de la Guantanamo: Khaled Cheikh Mohammed (presupus a fi organizatorul atentatelor din 11 septembrie), Abu Zubaydah (primul membru influent al Al-Qaida capturat de SUA dupa 11 septembrie) si Abd Rahim al-Nashiri (alt presupus responsabil al retelei islamiste), a declarat directorul CIA.

