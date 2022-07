Amnesty International: Numar record de executii in 2015 - ce tara conduce topul

Anul 2015 a inregistrat o crestere dramatica a numarului de persoane executate, un record din 1989 incoace.

Potrivit datelor publicate miercuri de Amnesty International, anul trecut au fost executate cel putin 1.634 de persoane.

In plus, cresterea este de peste 50 la suta fata de anul anterior.

89 la suta dintre toate executiile s-au concentrat in trei state - Iran (cel putin 977), Pakistan (326) si Arabia Saudita (158). Prima tara occidentala din acest top se afla pe locul 4, Statele Unite, cu 28 de executii.

Un sat plin de femei - De ce au fost executati toti barbatii

Aceste cifre nu includ insa si China, de exemplu, unde numarul executiilor ramane un secret de stat. Aici, insa, se crede ca numarul condamnarilor la moarte duse la executare se ridica chiar la nivelul miilor in fiecare an.

Amnesty a incetat publicarea cifrelor estimative in anul 2009, provocand astfel guvernul chinez sa dezvaluie propriile cifre si sa demonstreze ca intr-adevar limiteaza folosirea acestei pedepse - ceva ce au spus ca fac de cand inalta curte a tarii a inceput sa revizuiasca toate cazurile de pedeapsa cu moartea, in anul 2007.

Ads

Printre metodele de executie in toata lumea se numara spanzuratoarea, impuscatul, injectia letala sau decapitarea.

Rusia, vinovata de cele mai grave crime de raboi din ultimele decenii - Amnesty International (Video)

Numarul tarilor in care au fost executati oameni a crescut de la 22 in 2014, la 25 in 2015. Cel putin 1.998 de persoane au fost condamnate la moarte in anul 2015 si cel putin 20.292 de prizonieri erau pe lista la sfarsitul anului.

In schimb, desi numarul de executii a crescut dramatic, exista patru tari care au abolit pedeapsa cu moartea pentru toate infractiunile - cel mai mare numar de tari care face acest lucru in doar un an, in ultimii aproape 10 ani. Este vorba despre Madagascar, Fiji, Surinam si Congo. In plus, Mongolia a adoptat un nou Cod Criminal care a scos pedeapsa cu moartea in afara legii pentru toate tipurile de infractiuni, in luna decembrie, insa acest lucru va intra in vigoare in luna septembrie a acestui an.

Amnesty International critica dur "fortareata Europa" in criza imigrantilor

In Statele Unite, Pennsylvania a abolit aceasta pedeapsa, fiind al 18-lea stat in care se intampla acest lucru.

Ads