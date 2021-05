Bashar al-Assad a decretat o noua amnistie. Cine beneficiaza de aceasta gratiere

Aceasta "amnistie generala" - insotita de criterii si conditii precise care identifica persoanele care pot beneficia de pe urma ei - nu este prima decisa de seful statului de la inceperea conflictului din Siria , declansat in 2011 dupa reprimarea manifestantilor prodemocratie si soldat pana acum cu 388.000 de morti. Insa ea se produce cu doar cateva saptamani inaintea alegerilor prezidentiale din 26 mai, la care actualul sef al statului este dat deja invingator.Duminica, presedintele Al-Assad a promulgat un decret de lege prin care acorda "o amnistie generala pentru infractiuni, delicte si contraventii comise inainte de 2 mai 2021", a anuntat presedintia siriana pe retelele sociale.Pot fi gratiati detinutii condamnati pentru "delicte", dar si minorii condamnati in anumite spete, potrivit textului de lege difuzat de agentia oficiala Sana. Amnistia ii include si pe unii detinuti acuzati de crime mentionate intr-o lege din 2012 privind terorismul, terminologie folosita de obicei de catre autoritati la adresa rebelilor si militantilor antiregim.Decretul prevede totodata gratierea celor condamnati pentru participare la un "complot", pentru nedenuntarea unui act "terorist" sau pentru "apologia terorismului". In schimb, autorii unor acte "teroriste" soldate cu un deces nu beneficiaza de aceasta amnistie.Printre beneficiarii amnistiei se numara detinutii condamnati pentru contrabanda, pentru neplata taxelor vamale sau pentru trafic de droguri, dar ultimii doar in anumite conditii, indeosebi plata unei amenzi. Mai beneficiaza de gratiere dezertorii din armata care se predau justitiei dupa adoptarea decretului - in maximum trei luni daca locuiesc in Siria si in maximum sase luni daca traiesc in strainatate.Si autorii rapirilor de persoane vor fi gratiati, daca isi elibereaza victimele in maximum 10 zile. Condamnatii care sufera de o boala incurabila si care au nevoie de un insotitor permanent sau au peste 70 de ani pot fi eliberati.