Ancheta impotriva Politiei din Minneapolis, la o zi dupa ce instanta l-a gasit vinovat pe politisul Derek Chauvin de uciderea lui George Floyd VIDEO

"Departamentul Justitiei a deschis o ancheta cu scopul de a stabili daca Politia din Minneapolis urmeaza un model sau practici de mentinerea a ordinii neconstitutionale sau ilegale", a anuntat secretarul Justitiei Merrick Garland.Ea vizeaza sa stabileasca daca Politia din Minneapolis foloseste in mod sistematic forta excesiva, inclusiv la manifestatii legale, a precizat el.Ancheta vizeaza de asemenea eventuale discriminari sau rele tratamente la care politia ar putea supune persoane cu tulburari de comportament, a declarat Merrick Garland.In cazul in care se dovedeste existenta unor asfel de practici, Guvernul ar putea declansa o procedura judiciara prin care sa oblige orasul sa intreprinda reforme importante in cadrul politiei."Departamentul Justitiei va actiona in mod hotarat in aceasta cautare a dreptatii la Minneapolis", subliniaza Merrick Garland.In timpul presedintiei lui Barack Obama , autoritatile au lansat anchete rasunatoare impotriva unor orase americane in care politisti erau acuzati de rasism sau de abuz de putere, si anume la Baltimore, Chicago sau San Francisco. Donald Trump s-a opus acestui tip de investigatii.