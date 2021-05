Rolul vaccinului AstraZeneca in decesul unei jurnaliste BBC, anchetat de un medic legist

Familia jurnalistei a anuntat ca Lisa Shaw a fost "tratata cu privire la cheaguri de sange la cateva zile dupa primul vaccin" cu AstraZeneca-Oxford, aratat cu degetul in acest tip de efecte secundare."Un certificat provizoriu de deces arata ca vaccinul este unul dintre factorii posibili" ai cheagurilor de sange, anunta BBC.Documentul nu stabileste clar cauza mortii, iar o ancheta este in curs pentru a stabili daca este vorba despre o complicatie in urma vaccinarii cu vaccinul impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford.Lisa Shaw nu avea probleme de sanatate cunoscute, potrivit postului.Familia sa explica, intr-un comunicat, ca prezentatoarea a "prezentat dureri grave de cap la o saptamana dupa ce a fost vaccinata cu AstraZeneca si s-a imbolnavit grav cateva zile mai tarziu".Ea a fost tratata, atunci, cu privire la "cheaguri de sange si sangerari in cap".In martie, mai multe tari au intrerupt vaccinarea cu AstraZeneca-Oxford, in urma mai multor cazuri de tromboza, dupa vaccinarea cu acest vaccin, dintre care unele cazuri s-au soldat cu moartea."Efectele secundare cele mai grave" ale vaccinului AstraZeneca-Oxfod "sunt cheaguri de sange atipice", care se inregistreaza in medie "la o persoana vaccinata din 100.000. Persoanele trebuie sa consulte un medic daca prezinta simptome", recomanda Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).In acest sens, "beneficiile Vaxzevria (noul nume al vaccinului AstraZeneca-Oxford) sunt mai mari decat riscurile" unei infectari cu covid-19, apreciaza EMA."Suntem intristati sa aflam moartea Lisei Shaw si ne gandim la familia sa", a anuntat un purtator de cuvaint al Agentiei britanice a medicamentului (MHRA)."La fel ca in cazul tuturor efectelor secundare grave, semnalarea unei morti este evaluata de catre MHRA (...). Examinarea noastra detaliata si riguroasa a semnalarii cheagurulor de sange si unei trombocitopenii este in curs", anuntaa MHRA."Suntem devastati", scriu, la randul lor, membri ai familiei lui Lisa Shaw."O iubim si ne va lipsi mereu. A fost o mare usurare sa vedem cat de iubita era de catre toti cei carora le-a atins viata", afirma ei, cerand sa li se respecte viata privata si doliul.BBC o prezinta pe Lisa Shaw drept o "prezentatoare stralucita", care era "iubita de catre ascultatorii sai"."Am pierdut pe cineva special, care insemna mult pentru musti oameni", afirma postul.