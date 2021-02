Reactia guvernului german dupa valul de expulzari a unor diplomati europeni de catre Moscova

Berlinul a cerut o convorbire urgenta cu ambasadorul rus

Decizia arata "o fateta suplimentara a ceea ce se intampla in prezent in Rusia si care are putin de-a face cu statul de drept", declaratie facuta in cursul unei conferinte de presa comune cu Emmanuel Macron Insusi presedintele francez s-a declarat ''total in linie si solidar (cu Germania) cu privire la ceea ce se intampla in Rusia'' si a condamnat ''cu cea mai mare fermitate'' expulzarea diplomatilor in cauza.Moscova a declarat vineri persona non grata diplomati din Germania, Polonia si Suedia acuzati de participarea la manifestatii in favoarea opozantului inchis Aleksei Navalnii, anunt facut in contextul vizitei sefului diplomatiei europene Josep Borrell , care a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata".Berlinul a raspuns cerand ambasadorului rus sa se prezinte vineri la Ministerului de Externe pentru o ''convorbire urgenta''. Diplomatului de rang inalt i s-a adus la cunostinta ''foarte clar'' pozitia germana cu privire la aceste expulzari, a declarat pentru AFP o sursa din minister.Ministrul de externe german Heiko Maas a condamnat, de asemenea, in termeni foarte fermi expulzarea unor diplomati europeni, amenintand cu posibile represalii.Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca Moscova considera inacceptabile actiunile diplomatilor.