Angela Merkel, criticata pentru sustinerea unei politici dure la adresa infractorilor straini

Cancelarul german Angela Merkel este criticata atat de presa germana, cat si de analistii politici pentru masurile aspre luate la adresa tinerilor infractori straini. In opinia criticilor, politica dura dusa impotriva infractorilor straini i-ar putea afecta imaginea si sansele patidului ei la viitoarele alegeri, informeaza Reuters.

Criticile la adresa lui Merkel au luat amploare dupa ce saptamana trecuta, cancelaru german si-a exprimat sutinerea pentru propunerea conservatorului crestin-democrat (CDU) Roland Koch, care candideaza pentru un al treilea mandat de premier al landului Hesse.

"Exista un mare risc. Este posibil ca ea sa ajute la votul din Hesse , dar si-ar putea afecta propria imagine si pe cea a altor premieri CDU care se vor confrunta cu alegeri", a apreciat Dietmar Herz, profesor de stiinte politice la Universitatea Erfurt.

Trei premieri CDU vor incerca sa isi pastreze functiile in urmatoarele doua luni la trei scrutine regionale - in Hesse si Saxonia Inferioara in 27 ianuarie si in orasul-land Hamburg in luna februarie. Rezultatele acestor scrutine sunt considerate un test pentru Merkel, care a fost acuzata ca i-a lasat pe partenerii de coalitie social-democrati sa-i dicteze agenda in ultimele luni.

Sustinerea lui Merkel pentru Koch evidentiaza lipsa unor prioritati politice clare, scrie cotidianul de centru-dreapta Sueddeutsche Zeitung. "Arata cum un cancelar poate deveni un pion al altora, daca nu spune ce crede si nu isi urmeaza propria politica", potrivit editorialistului cotidianului.

Potrivit unui sondaj de Emnid, 66% dintre germani considera ca este gresit ca alegerile din landul Hesse se centreaza pe problema infractorilor straini.

Koch s-a folosit de un atac comis de doi tineri - unul turc si unul grec - impotriva unui pensionar german, la Munchen, inainte de Craciun, pentru a aborda dur problema infractorilor imigranti minori.

Germania are prea multi infractori minori si a criticat imigrantii pentru ca sacrifica animele in bucatariile lor si pentru ca nu recicleaza gunoiul in mod adecvat, a declarat Koch pentru cotidianul Bild.

Merkel a spus, la sfarsitul saptamanii trecute, ca centrele de corectie si pedepsele cu inchisoarea pe termen scurt pentru infractorii tineri ar putea ajuta la combaterea infractionalitatii si a respins acuzatiile potrivit carora Roland Koch abuzeaza de acest subiect cu gandul la alegeri.

Pe de alta parte, CDU a sustinut, de asemenea, planurile lui Koch de a simplifica modalitatile de extradare a infractorilor straini.

Herz apreciaza ca Merkel risca sa-si afecteze imaginea pe care si-a format-o, imagine care a ajutat-o sa-si mentina cota popularitatii. Mai mult, Merkel ar putea fi invinovatita daca Koch obtine rezultate slabe si daca premierii Saxoniei Inferioare si Hamburgului sunt afectati de aceasta chestiune, care nu este atat de importanta in landurile lor, a adaugat Herz.

Grupurile de imigranti au descris dezbaterea ca fiind xenofoba, in timp ce Partidul National Democrat (NDP) de extrema dreapta, care sustine unele dintre politicile lui Hitler, a laudat-o. Consiliul central al evreilor din Germania a avertizat ca dezbaterea risca sa fie deturnata de extrema-dreapta.

