Angela Merkel: Rusia va trebui sa raspunda la ''intrebari dificile'' dupa tentativa de asasinare a lui Navalnii cu Noviciok

"Este o informatie tulburatoare despre tentativa de asasinare prin otravire a unei figuri principale a opozitiei ruse", a declarat Merkel."Scopul a fost sa-l reduca la tacere si condamn cu tarie aceasta in numele guvernului german", a adaugat ea, dupa ce purtatorul sau de cuvant anuntase anterior ca analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au relevat "dovezi fara echivoc" ca Navalnii a fost otravit cu Noviciok.Ambasadorul rus a fost convocat la MAE german si i s-au comunicat rezultatele acestor analize. Acum Germania asteapta explicatii din partea Rusiei, a mai afirmat Merkel.Ea a mentionat de asemenea ca Berlinul va contacta in aceasta chestiune Organizatia Internationala pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), precum si partenerii europeni si aliatii din cadrul NATO , cu care "va discuta un raspuns comun adecvat", dat fiind ca este vorba despre un atac la adresa "drepturilor si valorilor fundamentale".Lui Navalnii, principalul opozant al presedintelui Vladimir Putin si autor al unor articole care denunta coruptie elitelor ruse, i s-a facut rau cu doua saptamani in urma in timp ce era la bordul unui avion cu care calatorea intre Tomsk si Moscova . Sustinatorii sai cred ca i-a fost pusa otrava intr-un ceai pe care l-a baut pe aeroport. Aflat in coma, el a fost transferat apoi in spitalul Charite din Berlin. Potrivit spitalului, el este in continuare in stare grava, dar in curs de ameliorare.Tot cu un agent neurotoxic din grupa Noviciok au fost otraviti in urma cu doi ani in Marea Britanie fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia. Ei au supravietuit, dar un cetatean britanic care a intrat in contact cu respectiva substanta a murit.