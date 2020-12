Povestea Angelinei Friedman, femeia de 102 ani care a supravietuit gripei spaniole si cancerului si a invins coronavirusul de doua ori

Angelinei Friedman este fiica de imigranti italieni. S-a nascut in 1918 la bordul unei nave ce se indrepta spre Statele Unite, in perioada in care gripa spaniola facea ravagii. Mama sa a murit la nastere, iar ea si cei doi frati au ramas in grija tatalui.De-a lungul vietii a supravietuit unor hemoragii interne.Italianca a fost casatorita, iar un moment dat atat ea cat si sotul ei au fost diagnosticati cu cancer. "Ea a supravietuit, el nu", a povestit fiica ei.In martie 2020, Angelina s-a infectat cu SARS-COV-2. A aflat din intamplare ca are COVID-19, dupa ce a ajuns la spital pentru o procedura medicala minora. A facut febra, a fost internata. In cele din urma a invins boala, potrivit CNN La sfarsitul lunii octombrie, fiica femeii a primit un telefon de la casa de batrani prin care i s-a transmis ca Angelina este din nou pozitiva."A avut simptome - febra, tuse uscata", a spus Joanne Merola, fiica Angelinei.Pe 17 noiembrie femeia a primit vestea ca mama ei are rezultate negative.In timp ce si-a pierdut cea mai mare parte a auzului si vederea ii este slaba, insa ea inca sarbatoreste viata.Angelina a mai avut 10 frati, insa ea este singura care mai traieste.Citeste si: