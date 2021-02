Anthony Fauci face previziuni sumbre: Este posibil ca americanii sa poarte masti si in 2022 ca sa se protejeze impotriva Covid-19

Intrebat la CNN daca de gandeste ca americanii vor avea nevoie sa poarte masti anul viitor, Fauci a raspuns: "Stiti, cred ca este posibil sa fie cazul. Depinde de ce intelegeti prin normalitate".Fauci este de parere ca pana la sfarsitul acestui an "va exista un grad semnificativ de normalitate" dupa "teribila povara" din ultimul an. "Cand vom ajunge la toamna si la iarna, pana la sfarsitul anului, sunt de acord cu presedintele Biden ca se vom apropia de un nivel de normalitate", a precizat imunologul Anthony Fauci , care este si consilier medical al lui Joe Biden Purtarea mastii este esentiala pentru incetinirea propagarii virusului , potrivit Centrului SUA pentru Preventie si Control al Bolilor.Administratia Biden a insistat mai mult decat administratia Trump pentru ca populatia sa poarte masti, luna trecuta presedintele semnand un ordin prin care este obligatorie purtarea mastii de catre cei care calatoresc intre state si pe domeniu federal. Biden chiar le-a lansat o provocare americanilor sa poarte masti in primele 100 de zile ale mandatului sau de presedinte, pentru a se reduce propagarea virusului.