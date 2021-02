Anticorpi impotriva COVID-19, descoperiti la un nou-nascut a carui mama a fost vaccinata

Este vorba, potrivit cercetatorilor de la Universitatea Atlantica din Florida, de primul caz cunoscut al unui sugar in al carui sange a fost detectat imunoglobulina IgG, unul dintre cei cinci anticorpi pe care organismul ii produce pentru a se apara de agenti patogeni si care este asociat virusului SARS-CoV-2.Acesta este un studiu preliminar publicat de medRxiv, o compilatie de articole stiintifice ale caror concluzii au fost verificate de cercetatori independenti.Semnatarii acestei lucrari amintesc de necesitatea urgenta de a cerceta siguranta si eficacitatea vaccinarii anti-COVID-19 in timpul sarcinii.Vaccinarea femeilor insarcinate cu vaccinul antigripal si trivalent DTP (impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive) a fost bine studiata in termeni de siguranta si eficienta pentru protejarea nou-nascutului la trecerea anticorpilor prin placenta, astfel incat exista posibilitatea - potrivit autorilor - la o protectie similara daca mama este vaccinata impotriva SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19.Vaccinul, in acest caz cel de la Moderna, a fost administrat unei lucratoare sanitare din prima linie, la momentul cand sarcina avea 36 de saptamani si 3 zile. Nasterea, pe cale naturala, a fost normala si spontana, la trei saptamani dupa administrarea primei doze de vaccin anti-COVID-19.Femeia a nascut o fetita, cu evolutie normala, careia i s-au prelevat mai multe probe de sange din cordonul ombilical. Acestea au fost trimise la laborator pentru a se realiza un test de anticorpi impotriva noului coronavirus.Intre timp, mama a primit a doua doza de vaccin de la Moderna, urmandu-se protocolul de vaccinare cu rapelul la 28 de zile.Rezultatele au indicat detectarea de anticorpi IgG in sangele din cordonul ombilical al bebelusului impotriva proteinei S a SARS-CoV-2 (folosita de virus pentru a penetra celula umana)."Am demonstrat ca anticorpii IgG impotriva SARS-CoV-2 sunt detectabili in testul de sange prelevat din cordonul ombilical al unui nou-nascut dupa ce mama a primit o singura doza de vaccin", au subliniat cercetatorii care au precizat ca, desi este vorba de primul caz consemnat, exista totusi o protectie si o scadere a riscului de infectare cu SARS-CoV-2 in cazul in care mama este vaccinata.Nu se cunoaste insa gradul de protectie de care beneficiaza nou-nascutii si momentul ideal cand trebuie vaccinate femeile insarcinate, astfel incat este nevoie de mai multe studii pentru a se evalua cantitatea si durata anticorpilor neutralizanti prezenti in organismul bebelusilor.