Apariție șocantă la bordul unui avion. E incredibil ce purta un pasager în loc de mască de protecție VIDEO

Un bărbat a fost scos cu forța dintr-un zbor al companiei United Airlines pentru că a folosit o pereche de bikini de culoare roșie în locul obișnuitei măști de protecție.

Adam Jenne, în vârstă de 38 de ani, din Cape Coral, Florida, a fost rugat să coboare dintr-un avion care urma să decoleze de pe Aeroportul Internațional Fort Lauderdale. Acesta a intrat într-o dispută cu însoțitorii de bord cu privire la ”masca” neobișnuită pe care o avea pe față.

Într-un videoclip care circulă pe Twitter, se poate vedea cum Jenne se așează pe locul rezervat purtând la nivelul feței o piesă de lenjerie intimă pentru femei, mai exact o pereche de tanga.

Un membru al personalului l-a abordat pe Jenne și i-a cerut să se dea jos din avion pentru nerespectarea cerințelor companiei aeriene privind măștile.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8