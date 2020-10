Apeluri la boicotarea produselor frantuzesti in tari musulmane, dupa remarcile presedintelui Macron despre caricaturile cu Mahomed

Franta ''nu va renunta la caricaturi'', a declarat Macron joi seara, la o ceremonie in memoria profesorului Samuel Paty, decapitat intr-un atac islamist dupa ce le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed.Vineri, caricaturile au fost proiectate pe o cladire guvernamentala franceza, starnind furie in lumea araba. Apeluri pentru boicotarea produselor frantuzesti si hashtag-uri cu mesaje in apararea profetului Mahomed s-au viralizat pe retelele de socializare.Internauti din Egipt l-au ridiculizat pe presedintele Macron, infatisandu-l cu imaginea unui caine in postari pe retelele de socializare. Au fost de asemenea distribuite liste cu marci frantuzesti, precum cele ale producatorilor auto sau marci renumite de produse lactate, cu indemnul la boicotarea lor.In Kuwait, 50 de societati au anuntat ca au retras din oferta lor toate produsele frantuzesti, potrivit website-ului de stiri al-Qabas. Conform altor relatari, magazine din Qatar au retras produsele frantuzesti de pe rafturi.In acest timp, Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a condamnat ''practica difuzarii caricaturilor satirice infatisandu-l pe Profetul Mahomed'', considerand-o ''daunatoare pentru relatiile franco-musulmane''.La randul sau, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat din nou duminica pe omologul sau francez, caruia i-a pus la indoiala sanatatea psihica, la o zi dupa o declaratie similara in urma careia Franta si-a rechemat ambasadorul de la Ankara.Cu doua saptamani in urma, Erdogan calificase drept o provocare declaratiile facute de Macron intr-un discurs in care a anuntat prezentarea in decembrie a unui proiect de lege menit sa combata separatismul si in special islamismul radical. Franta trebuie sa ''atace separatismul islamist'', un ''proiect constient'' care vizeaza sa ''creeze o ordine paralela si sa nege Republica'', a declarat atunci presedintele francez Emmanuel Macron, care a apreciat ca islamul este ''o religie care traieste o criza astazi peste tot in lume''.