Apeluri speciale americane pentru solutionarea adoptiilor romanesti

Membrii Parlamentului European au primit o cerere inedita din partea unui congresman american. Acesta a solicitat demersuri oficiale pentru ca Romania sa solutioneze cat mai curand cele peste 1.100 de cereri de adoptie depuse de cetateni straini. Dintre acestia, 200 sunt cetateni americani, iar cererile lor fost declarate de justitia romana drept neeligibile, potrivit Associated Press.

Republicanul Jeb Bradley a adus in atentia parlementarilor europeni cazul cuplului Allyson si Michael Schaaf. Cei doi au depus o cerere pentru adoptarea unei fetite orfane in 2002, dupa ce Romania deja inghetase adoptiile internationale.

Cum in 2005, Romania a promulgat o lege privind adoptiile, sustinand ca aceasta intruneste cele mai inalte standarde privind protectia copilului, 1.100 de cereri de adoptie au fost declarate de tribunale ca fiind neeligibile, printre acestea aflandu-se si cererea familiei Schaff.

Cuplul american a facut numeroase apeluri pentru o noua sansa, solicitand reexaminarea dosarului.

"Speram ca membrii Parlamentului European vor face o investigatie riguroasa. Suntem foarte ingrijorati in legatura cu modul in care cele circa 1.100 de cazuri sunt analizate in Romania. Speram ca vor fi rezolvate in mod favorabil pentru noi", a declarat congresmanul Bradley