Arabia Saudita isi redeschide spatiul aerian si granitele cu Qatarul, dupa mai bine de trei ani de intrerupere a legaturilor diplomatice

"Pe baza unei propuneri a emirului Kuweitului, seicul Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, s-a convenit deschiderea spatiului aerian, precum si a frontierelor terestre si maritime intre Arabia Saudita si Qatar incepand cu aceasta seara (luni)", a afirmat seicul Ahmed Nasser Al-Sabah intr-o declaratie televizata.Acest anunt survine in ajunul unui summit mult asteptat al tarilor Consiliului de Cooperare al Golfului, in Arabia Saudita, in cadrul caruia ar putea avea loc o reconciliere intre Riad, precum si alte tari, si Qatar.In iunie 2017, regatul saudit, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul si Egiptul au intrerupt relatiile diplomatice cu Qatarul, acuzandu-l ca ii sprijina pe islamisti, de complicitate cu Iranul sau ca a provocat tulburari in regiune.