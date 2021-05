Peste 40 de arestari in urma demonstratiilor pro-palestiniene de la Paris, care s-au incheiat cu confruntari cu fortele de ordine

Peste 40 de persoane au fost arestate. Fortele de securitate au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa se indrepte spre Piata Bastiliei. Politia a blocat bulevardele, dar si strazile laterale, informeaza france24.com In urma confruntarilor care au avut loc, in care protestatarii au aruncat cu pietre si alte obiecte catre fortele de ordine, un politist a fost ranit.Un tribunal interzisese anterior demonstratiile, pentru a se evita eventuale atacuri asupra unor obiective evreiesti, similare celor care au avut loc in 2014. Politia franceza avertizase pe Twitter ca oricine va participa la astfel de manifestari va fi amendat cu 135 de euro.Proteste pro-palestiniene au avut loc si in alte orase din Franta, insa s-au desfasurat fara incidente.