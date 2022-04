Arestati pentru ca au spanzurat un manechin Obama

Un student de la Universitatea din Kentucky si inca un tanar au fost arestati, fiind acuzati ca au spanzurat de un copac din campus un manechin in marime naturala care il reprezenta pe Barack Obama.

Incidentul este unul dintr-o serie de acest gen din ultimele luni, implicand efigii ale candidatilor la presedintie si vicepresedintie, informeaza cotidianul britanic Daily Telegraph.

Insa in alte patru cazuri care au ajuns pe prima pagina a ziarelor, nimeni nu a fost pus sub acuzare.

Seful politiei din campus a declarat ca studentul Joe Fischer, in varsta de 22 de ani, si prietenul sau Hunter Bush, in varsta de 21 de ani, si-au exprimat regretul pentru acest incident, pe care l-au numit "o farsa scapata de sub control".

Potrivit sefului politiei, cei doi au decis sa spanzure manechinul dupa ce au vazut la televizor stirile despre un californian care a spanzurat un manechin ce arata ca Sarah Palin, candidata republicana la vicepresedintie.

Potrivit martorilor, manechinul spanzurat de cei doi tineri avea o masca de Halloween cu trasaturile lui Obama.

Rectorul Universitatii Kentucky a declarat ca fapta este o incalcare a codului etic al institutiei, iar studentul risca sanctiuni mergand pana la exmatriculare.

A fost a doua oara luna aceasta cand o asemenea efigie a fost gasita intr-un campus universitar american.

