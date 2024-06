Arme chimice din al Doilea Razboi Mondial putrezesc in Marea Baltica

Cel putin 40.000 de arme, cat si munitie, din cel de-al Doilea Razboi Mondial ruginesc pe fundul Marii Baltice.

In cele aproximativ 13.000 de tone de substante toxice, care provin din armamentul german aruncat in mare de catre aliati, se gasesc gaz mustar sau iperita, folosit in armele chimice, fosgen, un gaz chimic ucigator, cat si arsenic, potrivit cotidianului olandez Trouw.

Un om de stiinta rus a estimat ca 16 procente din cantitatea de substante toxice care zace pe fundul Marii Baltice ar fi suficiente sa distruga tot ceea ce inseamna viata.

Plantele si vietuitoarele marine, in pericol

Totodata, Jacek Beldowski, de la Institutul Oceanic din Sopot, Polonia, nuanteaza: "Pe de-o parte, munitiile abandonate emana gaze otravitoare, dar, pe de alta parte, concentratia acestora scade aflandu-se in contact cu apa".

Un singur lucru este insa sigur, potrivit expertilor citati de cotidianul Trouw, in anii care vin Marea Baltica va cunoaste o noua forma de poluare, iar principalul pericol este dat de gazul mustar care se transforma in "masa lipicioasa" si poate cauza arsuri grave. In 1997 pescarii polonezi au prins in navoade si iperita.

