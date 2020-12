FOTO Politia spaniola a descoperit un depozit plin cu obiecte naziste si a arestat trei presupusi traficanti de arme

Dupa o ancheta de un an pornita in urma unui val de violente cu arme de foc in regiune, politia a perchezitionat trei locatii, descoperind 160 de pusti, aproape 10.000 de gloante si 1,5 kilograme de explozibil.Depozitul unde au fost gasite armele era plin cu artefacte naziste, de la portrete ale lui Adolf Hitler pana la uniforme militare germane si medalii, expuse ca intr-un muzeu, conform imaginilor difuzate de politia spaniola.Cei arestati sunt doi germani, dintre care unul are legaturi cu grupari de extrema dreapta, si un britanic. Cei trei au fost acuzati de trafic de arme si de droguri si de falsificare de documente oficiale.Potrivit politiei, grupul procura arme din Europa de est pentru a le modifica apoi intr-un atelier in Malaga si a le vinde mai departe traficantilor de droguri.Citeste si: