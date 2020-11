Asasinarea lui Mohsen Fakhrizadeh nu va opri programul nuclear, sustine seful agentiei nucleare iraniene

"Drumul lui Fakhrizadeh este continuat acum si mai intensiv", a spus Salehi sambata.Ministrul comunicatiilor, Mohammad Javad Azari Jahromi, a facut o declaratie similara. "Mii vor creste in locul florii care a fost smulsa", a postat pe Twitter Fakhrizadeh a fost impuscat "de teroristi" in Ab-Sard, o suburbie din estul Teheranului. Autoritatile locale au confirmat moartea lui Fakhrizadeh, precum si faptul ca mai multi atacatori au fost ucisi.Totusi, purtatorul de cuvant al Organizatiei iraniene pentru energie atomica (AEOI) Behrus Kamalwandi a negat initial informatiile vehiculate de presa, afirmand ca "toti oamenii nostri de stiinta din domeniul nuclear sunt bine", potrivit agentiei de stiri ISNA.Mohsen Fakhrizade a fost membru al Gardienilor Revolutiei si un expert in productia de rachete. Agentia de stiri Fars sustine ca acesta este motivul pentru care serviciile secrete israeliene au vrut de multa vreme sa-l elimine.CITESTE SI: Surse NYT: Israelul a comis asasinatul din Iran. Criza poate complica eforturile Administratiei Joe Biden Multi observatori sustin ca atacul a fost o tentativa a Israelului si a administratiei americane a lui Donald Trump de a torpila un nou inceput in relatiile dintre Teheran si Washington "Nu a fost doar un atac asupra profesorului, ci si asupra eforturilor diplomatice care ar fi urmat in ambele tari dupa ce Joe Biden isi incepe mandatul", a postat pe Twitter analistul politicul Mohsen Milani.Proeminentul jurnalist iranian Sahra Asghari a avut o opinie similara. "Atacul a fost pretul pe care Iranul a trebuit sa-l plateasca pentru infrangerea in alegeri a lui Trump", a postat ea pe Twitter.CITESTE SI: Iranul sustine ca exista "indicii serioase" privind implicarea Israelului in asasinarea directorului programului nuclear iranian