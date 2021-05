Asociat al fostului lider al gruparii Stat Islamic, capturat la Istanbul

Barbatul a fost retinut vineri in cartierul Atasehir din Istanbul, au relatat duminica agentiile Anadolu si DHA, care au citat politia.Individul, din Afganistan , urmeaza sa fie adus in fata unui judecator, potrivit relatarilor.In operatiune au fost implicate si serviciile de informatii turce, au mai mentionat sursele citate.Se crede ca barbatul a organizat tabere de antrenament pentru gruparea extremista Stat Islamic si ca ar fi fost implicat in luarea deciziilor, a transmis Anadolu. Se mai crede ca individul l-a ajutat pe Al-Baghdadi sa calatoreasca din Irak in Siria si l-a ascuns acolo. El ar fi folosit un pasaport fals pentru a ajunge in Turcia, a relatat NTV.Al-Baghdadi a fost ucis in toamna anului 2019, in timpul unei operatiuni a fortelor speciale americane in Siria.