Asociatia Nationala a Armelor din SUA a cerut intrarea in faliment. Masura a fost luata pentru a se preoteja de un proces

NRA a solicitat intr-un tribunal federal pentru falimente din Dallas sa intre sub protectia legii falimentului, cunoscuta sub numele de Chapter 11, intentionand sa se reinregistreze in Texas, pentru a scapa "de un mediu politic si de reglementari corupt" din New York, unde este inregistrata in prezent, transmite Reuters.Texasul apreciaza contributia NRA, ii apreciaza pe membrii nostri care respecta legea si este alaturi de noi ca partener in protejarea libertatii constitutionale", a declarat directorul general Wayne LaPierre, intr-o scrisoare adresata membrilor asociatiei."Dorim sa ne protejam de oficialii din New York, care au abuzat si s-au folosit in mod ilegal de puterile lor impotriva NRA si a membrilor sai", a mai afirmat LaPierre.NRA a fost data in judecata in august, de catre procurorul general din New York, Letitia James, care i-a acuzat pe LaPierre si pe alti lideri ai asociatiei de afaceri in interesme propriu si de gestionare defectuoasa, afirmand ca activitatile grupului incalca legile statului care guverneaza organizatiile nonprofit.James a spus ca oficialii NRA au deturnat milioane de dolari pentru a finanta stiluri de viata de lux, inclusiv vacante si avioane private, si pentru a cumpara tacerea si loialitatea fostilor angajati, provocand grupului costuri de 64 de milioane de dolari pe parcursul a trei ani."Statutul financiar revendicat de ANR si-a atins in sfarsit statutul moral: faliment. Nu vom permite NRA sa utilizeze aceasta tactica sau orice alta tactica pentru a se sustrage raspunderii si supravegherii biroului meu", a afirmat James, vineri, intr-un comunicat.