Alegerile SUA. The morning after

Dimineata zilei de 4 noiembrie a gasit America fara un presedinte confirmat de alegeri, care - spre deosebire de multe preziceri - se dovedesc a fi mult mai stranse.Pana in prezent, Joe Biden a acumulat 238 de electori si a inregistrat cele mai mari victorii in statele New York (29 de electori) si California (55 de electori), democrate prin traditie. Donald Trump are un total de 213 electori si a fost capabil sa castige statele Florida (29 de electori), Texas (38 de electori) si Ohio (18 electori).Raportul de electori Trump/Biden de 213/238 a fost calculat de FoxNews, dar difera de cel al lui RealClearPolitics, care este 214/227 si de cel al New York Times care raporteaza 213/227.La votul popular conduce Biden (50,02%), cu un avantaj de circa 1,7 milioane de alegatori.Dupa ce Biden a fost confirmat castigator in statul Minnesota, ceea ce s-a petrecut pe la ora 2:00 dimineata, procesul s-a intepenit si nu au fost comunicate rezultate noi.Cele mai importante state in care inca se mai numara voturile sunt Pennsylvania (20 de electori), Carolina de Nord (15), Michigan (16), Wisconsin (10), Nevada (6) si Georgia (16).Cei doi candidati sunt la egalitate in Michigan si Wisconsin si Trump conduce in Carolina de Nord (cu doua puncte), Georgia (cu noua puncte) si Pennsylvania (cu zece puncte).Ca sa castige alegerile, un candidat trebuie sa acumuleze minimum 270 de electori (jumatate + 1 din totalul de 538 de electori).Joe Biden are nevoie de 32 de electori pentru a atinge cifra magica, dar lui Trump ii trebuie inca 57.Se va clarifica situatia in urmatoarele ore sau zile?O complicatie este cea generata de deciziile ca, in anumite state, voturile prin posta care au fost datate chiar in ziua de 3 noiembrie sa fie acceptate, desi ele vor ajunge la centrele de votare abia in urmatoarele zile.Prelungirea duratei de manipulare si calculare a voturilor creste riscul erorilor si al fraudelor.Pentru acest motiv, departamentul de justitie a trimis observatori la centrele de votare din optsprezece state, in care competitia a fost foarte intensa.Folosind argumentul ca extinderea prelucrarii voturilor se face mult peste data alegerilor, Trump a pretins ca rezultatul ar trebui comunicat asa cum a fost el la sfarsitul zilei de 3 noiembrie.El a pretins chiar ca este deja castigator, ceea ce a starnit mai multe pareri negative.Votul pentru Camera Reprezentantilor arata ca democratii vor mentine controlul camerei, dar republicanii au castigat cinci pozitii noi.Nici in senat nu se va schimba majoritatea si republicanii vor ramane in control, dar democratii au castigat un loc (51 republicani, 47 democrati, 2 independenti).Dintre cei 50 de guvernatori, 27 vor fi republicani si 23 democrati.Asteptarea prelungita a rezultatelor definitive tine natiunea intr-o stare de nesiguranta tensionata.Din fericire, exceptand manifestatiile din jurul Casei Albe, care acum se petrec fara mari violente, nu au fost raportate cazuri de dezordine si agresiune.