AstraZeneca a instiintat UE ca-i va livra doar 40% din dozele de vaccin anti-Covid 19 promise in primul trimestru. Care sunt efectele pentru Romania

Compania explica aceasta decizie prin faptul ca intampina anumite probleme in procesul de productie a vaccinului anti-Covid 19 pe care l-a dezvoltat, transmite Reuters, citand un inalt oficial european.In ceea ce priveste Romania, tara noastra ar trebui sa primeasca o cota de 4,6% dintre dozele livrate catre UE de catre AstaZeneca. In situatia in care aceasta cota este respectata in continuare, Romania va primi in prima etapa peste 1,4 milioane de doze din cele 31 de milioane de doze pe care AstraZeneca le va livra Uniunii Europene.Reducerea numarului de doze de vaccin produse de aceasta companie reprezinta, insa, o puternica lovitura pentru campania de vaccinare desfasurata de UE, asta din cauza ca si Pfizer, impreuna cupartenerul sau BioNTech, au incetinit livrarile saptamana aceasta pentru a face lucrari de majorare a capacitatii de productie.AstraZeneca era asteptata sa livreze aproximativ 80 de milioane de doze catre cele 27 de tari ale blocului comunitar european pana la sfarsitul lunii martie 2021, a spus oficialul care este implicat in discutiile pe acest subiect.Acesta a spus ca AstraZeneca intentioneaza sa inceapa livrarile catre UE pe 15 februarie, asa cum erau si planurile initiale."Volumele initiale vor fi mai reduse decat s-a anticipat la inceput din cauza reducerii productiei la un punct de fabricatie din lantul de aprovizionare european ", a spus un purtator de cuvant al AstraZeneca, citat de presa internationala."Vom furniza zeci de milioane de doze in februarie catre Uniunea Europeana, pe masura ce marim volumele de productie", a adaugat acesta.Potrivit intelegerii cu UE, producatorul de medicamente britanic ar trebui sa livreze peste 80 de milioane in trimestrul doi al campaniei de vaccinare.Oficialul UE, care a dorit sa nu-i fie facut public numele, a spus ca AstraZeneca nu a putut pana acum sa confirme tintele de livrare pentru lunile aprilie-iunie, motivul fiind problemele intampinate in procesul de productie al vaccinului, mai arata Reuters.Uniunea Europeana are deja semnat un contract cu AstraZeneca pentru 300 de milioane de doze , cu optiunea de a cumpara alte 100 de milioane, in conditiile in care compania s-a angajat sa furnizeze la nivel global peste 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid 19.