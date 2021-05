Morti si raniti in California, intr-un atac armat in incinta unei companii de transport public. Presupusul atacator a fost ucis VIDEO

Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter reportedly committed suicide. (Via @lenKPIX) pic.twitter.com/aFWIoWdQti - PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 26, 2021

Presupusul atacator a fost ucis, insa "numarul exact al mortilor si ranililor" nu a fost confirmat oficial, a precizat Russell Davis de la politia comitatului Santa Clara, precizand ca este vorba despre informatii "preliminare".Atacul a avut loc in apropierea unei incinte apartinand Valley Transportation Authority (VTA), care gestioneaza transportul public in zona.Angajati VTA "se afla printre victime", potrivit politiei, care nu precizeaza despre cate victime este vorba.Incinta a fost fost evacuata, a anuntat pe Twitter intreprinderea.O serie de atacuri armate au indoliat Statele Unite in ultimele luni, inclusiv intr-o instataie FedEx, la Indianapolis, intr-un imobil de birouri in California, intr-un supermarket la Boulder, in Colorado, si in mai multe saloane de masaj din Atlanta.In weekend, 12 persoane au fost ucise prin impuscare, iar alte aproximartiv 50 au fost ranite in intreaga tara, o intensificare a violentei armelor de foc, denuntata drept o "epidemie" de catre presedintele american Joe Biden