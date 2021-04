Doua persoane au fost impuscate luni in fata unui spital din Paris. Una dintre victime a decedat

Sursele citate au precizat ca o persoana a fost impuscata mortal, iar o alta a fost ranita si beneficiaza de ingrijiri medicale la spitalul Henry Dunant, din al XVI-lea arondisment, in fata caruia a avut loc incidentul armat.Atacatorul a fugit apoi pe o motocicleta, au mai precizat sursele citate, adaugand ca nu se stie nimic in prezent despre motivul atacului.Canalul de televiziune BFM a relatat ca persoana ucisa este un barbat, iar persoana ranita este o femeie care lucra pentru spital ca agent de paza.Spitalul este in acelasi timp si centru de vaccinare impotriva COVID-19.