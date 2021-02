Atac armat in SUA. Trei morti si doi raniti

BREAKING: Shooting at Jefferson gun outlet in New Orleans, multiple people shot; one confirmed dead.



pic.twitter.com/As4t8yTlwg- Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2021

Incidentul s-a produs sambata, 20 februarie, intr-un magazin de arme din statul Louisiana, informeaza CNN O persoana a impuscat mortal doi oameni in magazinul de arme, potrivit seriful din Jefferson Parish Louisiana, Joseph Lopinto.Suspectul a ranit alte doua persoane prin impuscare, in afara magazinului de arme, a spus seriful. Cei doi raniti au fost transportati la spital si se afla in stare stabila.Potrivit serifului, autorul atacului a fost ucis.