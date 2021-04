Atac asupra areoportului din Bagdad, fiind vizati soldati americani. Un militar irakian a fost ranit

Un militar irakian a fost ranit, potrivit acestei surse.Atacul nu a fost revendicat imediat, insa Washingtonul acuza cu regularitate grupari armate irakiene apropiate Iranului, inamicul Statelor Unite, de faptul ca vizeaza trupe si diplomati americani in Irak Este al doilea atac cu proiectile care-i vizeaza pe americani in mai putin de o saptamana, dupa ce cinci proiectile au vizat duminica alta baza aeriana, la nord de Bagdad, un atac soldat cu trei raniti in randul militarilor irakieni si doi raniti in randul subcontractorilor straini.In total 20 de atacuri - cu bomba sau proiectile - au vizat baze in care se afla militari americani sau reprezentante diplomatice americane de la instalarea la putere, la sfarsitul lui ianuarie, a lui Joe Biden Zeci de alte atacuri au avut loc incepand din toamna lui 2019, in timpul administratiei lui Donald Trump Aceste atacuri au trecut la un nou nivel la jumatatea lui aprilie, cand, pentru prima oara, factiuni irakiene proiraniene au comis un atac kamikaze cu drona vizand un cartier general american pe aeroportul din Ebril, in Kurdiistanul irakian (nord), in toiul unor tensiuni intre Washington si Teheran in dosarul nuclear iranian.In atacurile din ultimul an au fost ucisi doi subcontractanti straini, un subcontractant irakian si opt civili irakieni.Aceste tiruri sunt revendicate uneori de grupuscule obscure, in realitate paravane ale unor grupari armate proiraniene, prezente de mult timp in Irak, potrivit unor experti, care citeaza discursuri ale liderilor acestora, care ameninta cu regularitate sa "atace mai des si mai puternic" cei 2.500 de militari americani stationati in Irak.Washingtonul si Bgdadul si-au reluat la 7 aprilie "dialogul strategic" care urmeaza sa conduca la stabilirea unui calendar al retragerii coalitiei internationale care lupta din 2014 impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI)Cele doua parti dau asigurari ca sunt de acord asupra principiului retragerii, insa aceasta poate dura ani de zile, dau asigurari oificiali de ambele parti.Republica islamica Iran si Statele Unite - inamici jurati - sunt prezente si au aliati in Irak.Iranul a sustinut Hashd al-Shaabi, o coalitie de grupari paramilitare integrata in stat.Guvernul irakian al lui Mustafa al-Kadhimi, considerat mai proamerian decat predecesorul sau, este amenintat cu regularitate de catre proiranieni.La fiecare atac sangeros, Washingtonul ameninta sa faca Iranul sa plateasca scump.In ianuarie 2020, o astfel de spirala aproape a degenerat intr-un conflict deschis, in Irak, dupa ce generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un atac cu drona la Bagdad, din ordinul lui Trump, ca represalii fata de uciderea unor americani in Irak.