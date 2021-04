Atac cu rachete asupra unei baze aeriene din Irak. Doi soldati au fost raniti

Oficialii au spus ca rachetele Katyusha au cazut pe zona bazei care gazduieste antreprenorii americani si ca nu au fost raportate victime, conform Reuters Atacul survine la cateva zile dupa ce o drona incarcata cu explozivi a vizat fortele coalitiei conduse de SUA in apropierea unui aeroport din nordul Irakului, provocand un incendiu de proportii si avarii unei cladiri, arata abcnews.go.com Niciun grup nu a revendicat imediat atacul, dar grupuri armate despre care unii oficiali irakieni spun ca sunt sustinute de Iran au fost implicate in incidente similare in trecut.Oficialii americani au acuzat militiile sustinute de iranieni pentru atacuri regulate cu rachete care vizeaza facilitatile SUA din Irak , inclusiv ambasada SUA din Bagdad.Fortele americane s-au retras din Irak in 2011, dar s-au intors in 2014, la invitatia Irakului de a ajuta la lupta impotriva grupului Stat Islamic, dupa ce a confiscat zone intinse din nordul si vestul tarii. La sfarsitul anului 2020, nivelul trupelor americane din Irak a fost redus la 2.500 dupa retrageri bazate pe ordinele administratiei Trump.Luna trecuta, o baza din vestul Irakului a fost lovita de 10 rachete. Un antreprenor a fost ucis.