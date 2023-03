Atac sinucigas in Pakistan soldat cu peste 11 morti

Cel putin 11 de persoane au fost ucise, iar peste 45 au fost ranite, luni dimineata, in urma unui atac sinucigas cu bomba in orasul Lahore, situat in estul Pakistanului.

Se pare ca o masina incarcata cu explozibil a intrat intr-o cladire ce apartinea Agentiei Federale de Investigatii (FIA), au declarat oficiali ai politiei, informeaza BBC.

In urma exploziei, mai multe cladiri au fost avariate.

Situat aproape de granita cu India, orasul Lahore a fost atacat de mai multe ori de catre militanti.

"A fost un atac sinucigas. Am auzit ca intre 40 si 50 de persoane se aflau in cladire in momentul incidentului. Actiunile de salvare continua", a declarat Pervaiz Rathore, din cadrul politiei.

Birourile FIA din Lahore au fost tinta mai multor atacuri sinucigase in ultimii ani, soldate cu peste 26 de morti.